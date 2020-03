Marido de Gabriela Pugliesi também pode estar com coronavírus

Coronavírus obriga Bolsonaro a conectar-se com a realidade

Após a confirmação de que Gabriel Pugliese está com coronavírus, o marido da musa fitness, Erasmo Viana, contou que também suspeita de estar infectado. Ele gravou vídeos nos stories do Instagram e revelou que não apresenta os sintomas da doença.

“Vocês acompanharam toda a história. A Gabi, infelizmente, deu positivo. A gente estava torcendo para que não desse [positivo]. Na verdade, estávamos confiantes que fosse apenas uma gripe. Mas, enfim, aconteceu. Agora é tomar os cuidados necessários”, explicou em um dos stories.

Pugliesi teve a confirmação da doença nesta quinta-feira (12), após ter tido contato com amigos diagnosticados com a doença durante o casamento da irmã, Marcela Minelli, em Itacaré (Bahia), no último fim de semana.