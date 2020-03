Preta Gil é diagnosticada com coronavírus após cantar no casamento da irmã de Gabriela Pugliesi

Sexta-feira 13 com coronavírus e estado de emergência em Manaus

Preta Gil confirmou que está com coronavírus. A cantora havia se apresentado no casamento da irmã da musa fitness Gabriela Pugliesi.

"Eu não me preocupei muito porque não tive contato com nenhuma dessas pessoas. Procurei meus médicos, eles falaram que eu estava sem sintomas e não adiantava fazer o exame. Fui para o hospital com os sintomas, fiz os exames, me coloquei em isolamento. Saiu o resultado, eu estou com coronavírus”, disse.