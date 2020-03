Cláudia Leitte celebra 13 anos de casamento e post emociona web

É preciso parar a rede de milícia que fomenta o ódio e divide o País

Com várias fotos e vídeos em estilo retrospectiva, a cantora Claudia Leitte faz uma homenagem para o marido, Márcio Pedreira, em comemoração aos 13 anos de casamento, no seu perfil do Instagram, neste sábado (07).

"Faz 13 anos que sou casada com meu melhor amigo, pai dos meus filhos, parceiro de todas horas, meu amor. Honestamente, acredito nesse tipo de encontro marcado por Deus. Peguei o trem na hora certa, estávamos no mesmo vagão, seguindo rumo à mesma direção, ainda que nem tivéssemos consciência disto. Estar com você, meu marido, é estar no centro da vontade de Deus, pois é bom, perfeito e agradável, mesmo que tenhamos aflições, mesmo quando nada vai muito bem!", iniciou o texto.

No post, a artista comenta sobre os momentos do casal e revela que o casal decidiu não ter mais ter filhos. "A gente juntinho dá tão certo que produziu riquezas cujo valor não pode jamais ser calculado, realça o brilho e a força da mulher que sou e me faz querer ir sempre além. Há muito à nossa espera, reservado pra nós. Vamos nessa! Acreditando, divergindo, fazendo ousadia, roncando, comendo muito, dormindo pouco, sonhando acordado, planejando, recalculando algumas rotas e, claro, fazendo vasectomia. Deu, né? Obrigada! Te amo!", finalizou.

Cláudia Leitte tem três filhos; Davi, de 10 anos, Rafael, de 7 e a caçula Bela, de seis meses, fruto do relacionamento com o marido Márcio Pedreira.