Fernanda Nobre revela detalhes do casamento aberto: ‘quis tirar a traição’

A atriz Fernanda Nobre revelou detalhes do casamento aberto com o diretor José Roberto Jardim em um vídeo no Instagram.

Fernanda resolveu explicar como funciona a relação após dúvidas de internautas devido a atriz ter admitido que não acredita em monogamia.

“Abrindo o jogo para vocês sobre o nosso pacto. Sem medo, mas morrendo de medo porque nossa sociedade é cheia de moralidade”, começou ela, afirmando a decisão foi para evitar traição.

“No nosso caso, o que eu quis tirar foi a traição, quis que a traição não existisse. Ela não é uma questão, não vai ser o que vai me fazer me separar. O que vai me fazer me separar serão outras coisas, principalmente, a quebra da lealdade. O que é lealdade? É não compartilhar comigo certas coisas, me deixar fora de assuntos que resvalam na minha vida, na nossa intimidade. Mas não é que os dois estejam na arena. Estejam à procura e vamos sair com todo mundo. É como se estivesse vivendo na monogamia, mas sem hipocrisia”, disse.

“Para chegar nisso, foi difícil, principalmente pra mim, porque eu sou mais ciumenta. Pra ele foi mais fácil, por incrível que pareça, porque os homens demoram a topar isso”, afirmou.

Com o acordo, os dois deixaram de sentir ciúmes, mas Fernanda admitiu que tem medo do marido se apaixonar por outra. “É claro que a gente tem medo que o outro se apaixone por alguém. Mas a gente também não tem medo disso quando está em uma monogamia?”, questionou.

“Uma das regras que a gente tem: sempre contar para terceira pessoa que a gente é casado e que nosso parceiro vai saber o que está acontecendo. Isso não serve para todo mundo e não quer dizer que é o caminho da felicidade certa. Isso é que deu certo pra mim na relação com ele”, finalizou.