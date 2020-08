Saiba como o cérebro é afetado durante sexo

Durante o sexo é comum se preocupar com em sentir prazer, em satisfazer o parceiro, entre outras coisas. Mas, o que poucas pessoas pensam durante a atividade sexual é no seu cérebro e é o que está mais envolvido do que parece.

O site UOL listou algumas reações do cérebro durante o sexo; confira

1. O cérebro libera dopamina

O sexo faz com que o cérebro liberte níveis muito mais altos de alguns neuroquímicos. Essas mudanças químicas ajudam a regular a atividade sexual. Um desses neurotransmissores é a dopamina, que promove sentimentos de desejo, euforia, satisfação e recompensa.

2. O cérebro libera oxitocina

A oxitocina é um hormônio que atua como um neurotransmissor no cérebro, que aumenta com a excitação sexual e o orgasmo. A oxitocina liberada durante o sexo pode ter efeitos analgésicos.

3. O cérebro libera serotonina

A serotonina - hormônio que regula o humor e o sono - aumenta durante o sexo, o que pode levar a sentimentos de felicidade e tranquilidade após a relação sexual.