6 coisas que os homens precisam saber sobre sexo oral

O Dia que Josué derrotou Carlos Almeida

Apesar de ainda ser um tabu entre os casais, a conversa é essencial para garantir prazer aos dois na hora do sexo. Na conversa, você pode estabelecer alguns limites, falar sobre as preliminares, suas posições sexuais preferidas, além de guiar o parceiro para que os dois possam aproveitar ao máximo o momento.

Um dos momentos mais esperados por algumas mulheres é o sexo oral. A prática faz parte do ritual das preliminares e o site UOL aproveitou e separou algumas dicas para ajudar na hora 'H' e tornar o momento íntimo do casal ainda mais prazeroso.

1. Ele precisa avisar a hora que vai gozar

Se o cara não avisar que vai gozar enquanto você estiver praticando sexo oral nele, é falta de respeito. Vocês podem combinar um sinal – seja ele verbal ou um tapinha na cama – para quando ele estiver quase lá, assim, você pode decidir como quer terminar.

2. Ele precisa valorizar o seu esforço e o seu tempo

Não é nenhum pouco prazeroso ficar praticando sexo oral por muito tempo. É claro que ninguém tem um orgasmo imediato, mas vale a pena conversar antes para estabelecer um tempo razoável para os dois.

3. Ele precisa retribuir o favor

É a coisa mais sensata a se fazer! Talvez ele (ou até mesmo você) não goste tanto assim de sexo oral, mas precisa pelo menos se prontificar a retribuir o favor. Afinal, ele não deve esperar de você algo que não está disposto a te oferecer.

4. Ele precisa ter alguma ideia do que está fazendo

Ninguém merece ganhar só um banho de saliva e sentir uma língua passando pra lá e pra cá. Se necessário, dê instruções, sugestões e dicas para o seu parceiro ter um desempenho melhor. Ele precisa ter um objetivo – te dar prazer – e alguma ideia do que está fazendo.

5. Ele deveria usar mais as mãos

Quanto mais prazer ele puder te dar, melhor. As mãos são sempre boas aliadas nesse momento.

6. Sexo seguro

O homem precisa respeitar as escolhas da mulher. Sexo com preservativo é sempre o mais recomendado. Além de evitar uma gravidez indesejada, também ajuda na prevenção contra Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST). Praticar sexo seguro vale para todas as formas de sexo, não só quando há penetração!