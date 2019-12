Em Manaus, se passando por policiais grupo sequestra casal e destrói câmeras de bar

Manaus/AM - Um casal, ainda não identificado, foi seqüestrado no início da noite dessa segunda-feira (30), enquanto estavam em um bar na rua Hibisco, no bairro Nova Vitória, na Zona Leste.

Os suspeitos teriam se identificado como policiais e atiraram nas câmeras de segurança do local. Testemunhas contaram a polícia que as vítimas bebiam e conversavam em umas das mesas por volta das 18h, quando quatro homens com coletes balísticos apareceram afirmando serem PMs e detiveram o casal.

As vítimas foram colocadas à força dentro de um carro preto, modelo Voyage, de placa não identificada. Antes de saírem, os acusados perguntaram se as câmeras de segurança estavam funcionando e assim que receberam a confirmação, atiraram contra elas danificando os equipamentos.

O homem e a mulher foram levados e o dono do estabelecimento acionou a polícia para investigar o caso. Até o momento, ninguém foi preso.