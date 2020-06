Maior distribuidor de drogas no Amazonas comprou hotéis fora do estado; ele e esposa são presos

Sociedade precisa reagir à censura na internet

Manaus/AM - Thiago Monteiro da Silva, o 'Thiago Mineiro', 35, e a companheira dele Stheffany Barbosa Vasconcelos, 27 foram preso nesta quinta-feira (4), por policiais do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO).

Conforme o titular do DRCO, delegado Rafael Allemand, Thiago é suspeito de ser o maior distribuidor de drogas e um dos líderes de uma facção criminosa.

Durante a ação policial, foram apreendidos com ele dois carros, joias e dinheiro.

"Iniciamos há dois meses as investigações e descobrimos que Thiago é proprietário de uma embarcação utilizada para transportar dinheiro e drogas para o município de Jutaí. Ele também possui imóveis na região sul do país, Cerá e no Amazonas. Ele não tinha vícios em drogas, mas gostava de usar o dinheiro pra comprar esses imóveis, como casas de luxo e até hotéis", disse o delegado.

Stheffany foi presa na embarcação dele, que estava atracada no Porto Rodway, no Centro de Manaus. Já Thiago foi preso em um condomínio de luxo no bairro Tarumã, O casal foi indiciado por associação criminosa e após procedimentos cabíveis deve passar por audiência de custódia por vídeoconferência.