Casal é preso vendendo drogas na zona Sul de Manaus

Manaus/AM - Policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) detiveram na noite de terça-feira (26) um casal por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo no bairro Petrópolis, zona sul da capital.

Com eles, os policiais apreenderam um revólver calibre 38, marca Taurus, numeração suprimida, três munições calibre 38, um simulacro de arma de fogo, tipo pistola, dois tabletes de supostamente maconha tipo skunk, uma porção de supostamente maconha tipo skunk, uma porção grande de supostamente cocaína, 13 porções médias de supostamente cocaína, duas porções grandes de supostamente cafeína, três balanças de precisão e um aparelho celular Samsung.



Os policiais faziam patrulhamento ostensivo pelo bairro quando receberam denúncia via Whatsapp, por volta das 23h30, informando que um casal guardava e comercializava entorpecentes em uma residência localizada na rua Fragata, no conjunto Jardim Petrópolis.



No momento em que entrava na referida rua, a equipe observou um indivíduo que, ao notar a presença da polícia, tentou fugir, mas foi alcançado pelos policiais. Em abordagem e revista pessoal, os policiais encontraram um tablete de possivelmente maconha. Em seguida, a equipe foi até a residência e, durante as buscas, localizou a mulher, as armas e o restante do material apreendido.



Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos infratores, que foram conduzidos ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.