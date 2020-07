Em Manaus, casal morto dentro de casa teve corpo crivado de balas

Anjos e demônios

Manaus/AM - O casal André Luiz Soares de Magalhães e Zélia Maria de Souza Machado, ambos de 46 anos, tiveram o corpo crivado a balas durante uma execução na noite deste terça-feira (30) dentro da casa onde morava, localizada no bairro do Japiim, Zona Sul de Manaus.

Segundo peritos criminais que estiveram no local, os assassinos atiraram 20 vezes em André, e 9 vezes em Zélia, sendo a mulher com maior quantidade de tiros no rosto.

O crime aconteceu por volta das 21h, quando criminosos invadiram a casa e tentaram matar todas as pessoas que estavam no local. O casal morreu na hora e um adolescente foi baleado e levado em estado grave para um hospital de Manaus.

Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML), para verificar se houve outro tipo de violência, além das perfurações de arma de fogo.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso.