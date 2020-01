Presos, suspeitos de matar criança de 3 anos no Amazonas são transferidos após ameaças

Manaus/AM - O secretário de Segurança Pública determinou o envio de reforços para Nova Olinda do Norte, interior do Amazonas, neste domingo (19), após o registro de tumultos populares no município em virtude da prisão de um casal suspeito de homicídio. Os dois presos foram transferidos da cidade, ainda nesta tarde e equipes policiais permanecerão em Nova Olinda para manter o controle.

De acordo com o delegado Claudenor Medeiros, titular da 47a Delegacia Interativa de Polícia (DIP), de Nova Olinda do Norte, o casal Robert Nascimento Oliveira, 21, e Maria José Bezerra dos Santos, 24, foi preso em flagrante no início da tarde deste domingo (19), por volta de meio-dia, suspeitos dos crimes de homicídio e ocultação de cadáver, que teve como vítima o filho de Robert, um menino de 3 anos.

Conforme Medeiros, as equipes policiais foram acionadas na tarde de sábado (18) por agentes de saúde do município, informando que o filho de Robert estaria desaparecido. Os agentes estiveram em uma visita domiciliar na casa dos dois e acharam estranha a atitude dos dois, que contaram diversas versões sobre o paradeiro da criança, que não estava na casa no momento do atendimento médico. As equipe policiais iniciaram as diligências e encontraram o corpo do menino enterrado no quintal da casa do casal, situada na estrada do Curupira, quilômetro 11, zona rural daquele município.

O delegado informou que a dupla teria admitido que, após agredir fisicamente a criança, a enterrou no quintal. O crime ocorreu, provavelmente, na última quarta-feira (15/01). O titular da 47a DIP disse, ainda, que após os procedimentos na delegacia Robert e Maria José foram transferidos para unidade prisional em outra cidade. Por questões de seguranca, o destino não será informado.