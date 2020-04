Namorado da mãe de Neymar já viveu 'trisal' com casal gay

Em 4 meses, Amazonas recebeu R$ 400 milhões para a saúde

Bastou Tiago Ramos assumir namoro com Nadine Gonçalves para a ficha amorosa do rapaz vir à tona. Com 23 anos, o modelo e ex-jogador já teve vários relacionamentos. Inclusive, viveu um triângulo amoroso com um casal gay.

O modelo Hans Madrid, de 24 anos, que é casado há cinco anos com o empresário Raphael Stemberg, contou que Tiago fez parte do relacionamento por 1 ano e meio.

“Temos um relacionamento incrível, sem tabus”, disse Hans, que afirmou ter conhecido Tiago através do marido. O modelo não poupou elogios ao padrasto de Neymar: “Ele é uma pessoa do bem, ótima de convívio e superíntegro”, disse ao ‘Uol’.

“Após ele sair do nosso apartamento, deixou de nos seguir para não vincular o que vivemos. Sobre o relacionamento dele com a Nadine e outros após o nosso, não tive conhecimento. Soube apenas das relações anteriores, pois ele sempre nos falou a verdade”, contou.