Polícia descobre compartimento secreto em moto e prende casal com mais de 10 kg de drogas

Um casal foi preso, nesta sexta-feira (10), ao transportar mais de 10 kg de cocaína em um compartimento secreto de uma moto. O caso foi descoberto pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na cidade de Itapuã do Oeste, em Rondônia.

De acordo com o Sistema Globo, policiais da PRF suspeitaram de uma motocicleta que estava com algumas alterações na carenagem e decidiram realizar uma fiscalização mais criteriosa. Na ocasião, eles descobriram um compartimento secreto que guardava mais de 10 kg de cocaína. Ao serem questionados, o casal confessou o crime de tráfico de drogas e relatou que a droga veio de Rio Branco, no Acre e seria revendida na cidade de Ariquemes, em Rondônia.

Ainda de acordo com o site, a mulher já estava sendo procurada pela polícia por envolvimento no tráfico e outros crimes. A dupla foi presa e encaminhada à Polícia Civil do estado.