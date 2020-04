Casal é preso enquanto embalava drogas em residência no Amazonas

O Dia que Josué derrotou Carlos Almeida

Manaus/AM - Uma mulher de 27 e um jovem de 20 anos foram presos por tráfico de drogas, nesta quarta-feira (01), no município de Santa Isabel do Rio Negro. A prisão ocorreu na casa da mulher.

Segundo o delegado Aldiney, as equipes receberam uma denúncia anônima onde foi relatado que uma mulher estaria comercializando entorpecentes na casa dela. Após apurarem as informações, os policiais civis e militares foram até o local onde encontraram a mulher e o jovem embalando drogas. Diante disso, foi realizada uma revista na casa, onde os policiais encontraram 31 trouxinhas de maconha do tipo “skunk”, três porções de maconha, uma balança de precisão e uma quantia pequena de dinheiro trocado.

Procedimentos – A mulher e o jovem foram autuados em flagrante por tráfico de drogas. Após realizarem os procedimentos cabíveis, permanecerão encarcerados à disposição da justiça.