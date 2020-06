Casal do tráfico é apreendido no Amazonas

CPI da Saúde parou, mas já abriu a Caixa de Pandora e revelou seus demônios

Manaus/AM – Um casal com idades de 37 40 anos foram detidos, nesta terça-feira (16), por tráfico de entorpecentes, na rua Tito Leão, em Maués.

A equipe policial recebeu denúncia, via linha direta, informando que um casal estaria comercializando entorpecentes. Ao chegar ao endereço, os policiais realizaram abordagem, durante a qual foi encontrado material entorpecente com a mulher. Já o companheiro dela admitiu ter mais drogas escondidas na casa. A equipe foi ao local indicado e, durante as buscas, encontrou mais material entorpecente, além de uma grande quantidade de moedas.

No total foram apreendidos 67 trouxinhas de substância entorpecente supostamente oxi, 32 trouxinhas de substância entorpecente supostamente maconha, quatro porções de substância entorpecente supostamente cocaína, R$ 428,00 em espécie e moedas, um quelônio, um aparelho celular, uma bolsa preta com documentos e um notebook.

O casal foi encaminhado para a 48ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.