Casados há 53 anos, idosos morrem de Covid-19 e história comove a web

Um casal de idosos, Betty e Curtis, de 80 e 79 anos, estavam internados com coronavírus e morreram com 20 minutos de diferença. O caso aconteceu no Texas, nos Estados Unidos e a história comoveu a internet.

O filho do casal contou que a mãe foi a primeira a ter uma piora no quadro de saúde e em seguida, de acordo com o site IG, o pai também teve um agravamento no estado de saúde. A mulher pediu para que a equipe médica avisasse à família que "seu momento estaria próximo". Uma enfermeira tomou a iniciativa de manter o casal junto durante o tratamento.

Ainda de acordo com o site, Betty e Curtis faleceram com apenas 20 minutos de diferença e permaneceram de mãos dadas até o momento final.