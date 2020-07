Casal fica noivo durante passagem de cometa Neowise

Um casal ficou noivo durante a rara passagem do cometa Neowise. Os noivos são dos Estados Unidos e registraram o momento que viralizou nas redes sociais.

O noivo, que é super apaixonado pelo 'espaço', afirmou que acompanha de perto as novidades da Nasa e da SpaceX e ao descobrir que o cometa estaria visível no hemisfério norte, começou a organizar o pedido de casamento à namorada. Segundo o Sistema Globo, a noiva não desconfiou de nada. Um amigo fotógrafo do casal que capturou o momento que, de acordo com eles, vai ficar para sempre na memória.

Can I get a retweet for what I pulled off last night? We even saw the ISS pass by! @SpaceX @NASA @elonmusk @astro_g_dogg @Space_Station #NeowiseComet pic.twitter.com/b9HhpOvqto