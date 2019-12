Usando gorros de Papai Noel, criminosos atiram em casal na frente de casa

Um homem de 24 anos e uma mulher de 21, foram baleados na madrugada dessa quarta-feira (25), enquanto conversavam com amigos no Parque Santa Helena, em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro.

Eles foram socorridos e encaminhados a um hospital e passam bem. Em depoimento à polícia, as vítimas contaram que os suspeitos passaram na frente da casa em três motocicletas e usavam gorros de Papai Noel.

Rapidamente eles sacaram armas e abriram fogo atingido o homem no braço e a moça na perna. Em seguida eles fugiram sem deixar rastros. A polícia investiga o caso e descobriu que o ferido cumpre pena por roubo e posse e uso de drogas e está no regime semiaberto.

Os investigadores devem apurar se o atentado tem alguma ligação com os crimes cometidos pelo rapaz.