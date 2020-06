No Amazonas, casal é executado a tiros na festa de aniversário do filho de 3 anos

STJ coloca Wilson Lima no centro de investigação

Manaus/AM - Um casal foi assassinado a tiros na noite desse sábado (13), durante a festa de aniversário do filho de três anos, na cidade de Lábrea, no interior do Amazonas.

Era por volta das 19h30, quando a família estava reunida comemorando no pátio da casa e os criminosos chegaram atirando contra eles. A mãe e o pai foram logo atingidos e caíram mortos na frente do filho e dos convidados.

A polícia investiga o crime brutal e trabalha com a hipótese de que apenas o homem era alvo dos pistoleiros e que a companheira dele tenha sido morta no meio da correria.