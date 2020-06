Mulher morta na festa de aniversário do filho no Amazonas estava grávida

Informação incorreta ou apressada do consórcio Globo, Folha, Extra?

Manaus/AM - A técnica em vigilância em saúde Jhuly Dias, assassinada juntamente com o marido Ronaldo Silva, na festa do filho de três anos na noite do último sábado (13), na cidade de Lábrea estava grávida e de aproximadamente três meses.

O casal e o bebê foram executados na frente da criança de três anos e dos convidados deles, durante uma comemoração que ocorria no pátio da casa deles.

A polícia afirma que os criminosos chegaram em uma motocicleta, dispararam várias vezes contra o casal e depois fugiram rapidamente.

As vítimas morreram na hora, mas o número de tiros que as atingiram não foi divulgado. O crime chocou a família e moradores da pequena cidade, a polícia faz agora um trabalho minucioso para descobrir quem são os autores da bárbarie.