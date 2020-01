Vídeo mostra PMs atirando em mulher que estava na rua com o namorado

Um vídeo gravado por uma câmera de segurança mostra dois policiais atirando contra uma mulher que estava sentada em um banco com o namorado dela, em Sorriso, na sexta-feira (17). As imagens contrapõem a versão que consta no boletim de ocorrência.

Segundo um site de notícias do Globo, no documento Ezio Sousa Dias e Webert Batista Ribeiro, ambos de 30 anos, alegam que se envolveram em uma confusão em um bar e efetuaram disparos, atingindo Elizangela Moraes, que estava do lado de fora do estabelecimento.

No vídeo, os dois policiais aparecem virando a esquina de uma rua e, ao passar pelo casal que está sentado em um banco público, apontam as armas para as vítimas. Um deles volta e agride a mulher. Nisso, o outro também retorna e atira contra a vítima, que cai no chão.

A mulher atingida pelos disparos foi socorrida e levada ao Hospital Regional de Socorro, onde permanece internada. Ela está com uma bala alojada no pescoço e deve passar por cirurgia.

Eles foram presos horas depois do crime. Um deles foi preso na casa da mãe e outro no alojamento do 12º Batalhão da Polícia Militar.

O conduta deles é apurada pela Corregedoria da Polícia Militar.