Cantora Simone choca ao exibir mansão com porta gigantesca:

Batalha do impeachment de Wilson Lima tem isca e tem peixe

Simone, da dupla com Simaria, deixou seguidores impactados ao mostrar uma parte da sua mansão. A cantora foi filmada pelo marido, Kaká Diniz, enquanto entrava por uma porta enorme, quase desaparecendo diante de sua grandiosidade.

Uma publicação compartilhada por Bloggerdafama (@bloggerdafama) em 14 de Jul, 2020 às 3:42 PDT

No vídeo, Kaká brinca com a altura da esposa: "Não sei se a morta é grande ou você que é pequenininha, amor", diz. No entanto, fica visível que a porta é muito maior do que que o comum.

A mansão do casal possui quatro andares e, pelo visto, a porta abrange todos os pisos. O pé direito possui 10 metros de altura. Recentemente, Simone mostrou a reforma que foi feita na casa que fica em Alphaville, próximo a São Paulo.

O imóvel possui elevador, academia, cinema, piscina, quarto de oração, casa de cachorro, varanda com vista para a mata, brinquedoteca, área para churrasco e outros espaços.