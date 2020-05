Família mata idoso para ficar com casa por achar ‘espaçosa’

Como a Covid-19 entrou no Amazonas

Um idoso identificado como José Leonel Santos, 61, morreu após ser atingido com golpe de barra de ferro na cabeça. O corpo da vítima foi enterrado no quintal da própria casa. O caso ocorreu em Campo Grande.

A motivação teria sido o desejo de uma família formada por 3 pessoas em se apossar da casa da vítima, segundo o site Diário Digital. Ainda segundo a publicação, o homem matou o idoso porque a esposa queria uma casa mais espaçosa. A mulher dele e a filha do suspeito estão presas por ocultação de cadáver.

Na madrugada do dia 2 de maio, o homem foi com a filha até a casa da vítima, que morava sozinha, para cometer o crime. Ele estava dormindo e se assunto com a presença da dupla. O idoso ainda tentou fugir, mas foi atingido com uma barra de ferro.

A dupla enterrou o corpo da vítima em uma construção no terreno da casa. Acreditando que ninguém daria falta do idoso, a família limpou a casa, levou o cachorro de José Leonel para residência antiga deles e os três se mudaram definitivamente no domingo (3).

A polícia descobriu o crime após uma irmã do idoso denunciar o desaparecimento dele. Mae e filha foram presas e o homem suspeito de mata a vítima está foragido.