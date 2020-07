Homem morre carbonizado ao tentar apagar incêndio

Wilson Lima vence a batalha política

Um homem morreu carbonizado ao tentar apagar as chamas durante um incêndio na própria casa, nesta segunda-feira (13).

De acordo com o Sistema Globo, o homem teria pedido uma mangueira emprestada para os vizinhos e teria subido no telhado para apagar o fogo, mas caiu dentro da casa em chamas. Quando o Corpo de Bombeiros chegou no local, a casa já estava tomada pelo fogo.

No imóvel, havia vestígios de materiais plásticos, papel, papelão, além de madeira e colchões. A Polícia Civil vai apurar as circunstâncias do incêndio.