Casa de forró que dava festa com mais de 500 pessoas é fechada em Manaus

Manaus/AM - Uma casa de forró onde estavam mais de 500 pessoas, foi fechada na noite desse domingo (28), no bairro Tarumã, na Zona Oeste.

O local estava funcionando normalmente desobedecendo o decreto governamental de combate ao coronavírus que proíbe a abertura desse tipo de estabelecimento por conta das aglomerações.

Além da casa de shows no Tarumã, as equipes da Central Integrada de Fiscalização (CIF), fecharam os bares que estavam em funcionamento na feira do Santo Antônio, onde também havia superlotação. As fiscalizações continuam em outros pontos da cidade e também através de denúncias ao 190.

Com equipes policiais, agentes de trânsito, bombeiros e da vigilância sanitária, a CIF vem ocorrendo em Manaus desde a quinta-feira (25), fiscalizando estabelecimentos que ainda não podem estar abertos.

Sob a coordenação da Secretaria de Segurança Pública, a CIF é composto por agentes da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), Visa Manaus, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil, Detran, Immu, além de outros órgãos da Prefeitura de Manaus e do governo do Estado.