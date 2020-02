Afastado do Globo Esporte, Cartolouco tenta beijar repórter da RedeTV! ao vivo

Depois de ser afastado da Globo após ser flagrado fazendo uma "guerra de alcool gel" com outros funcionários do SporTV, o repórter de esportes Lucas Strabko, conhecido como Cartolouco, tentou beijar o repórter Caco de Castro durante uma transmissão ao vivo dos 'Bastidores do Carnaval' da RedeTV!.

O jornalista ironizou a situação e tentou causar: "Estou na RedeTV! Venci na vida!", "Vamos dar um selinho? Para polemizar, para polemizar!", completou, tendo seu pedido recusado pelo repórter da RedeTV.

Afastado do Globo Esporte de São Paulo, Cartolouco participa agora da edição carioca do programa.