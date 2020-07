Cova clandestina com mais 20 de corpos é encontrada em terreno de casas

CPI penetra nos porões da Susam e pode gerar apagão no governo do Amazonas

Uma cova clandestina com os corpos de 23 pessoas foi encontrada perto de uma delegacia no entorno de Guadalajara, no México. O local foi descoberto na última segunda-feira (13), mas só foi divulgada pelas autoridades nessa sexta-feira (17).

Três das vítimas já foram identificadas e se tratam de pessoas que estavam desaparecida há meses. Elas foram achadas enquanto agentes da polícia trabalhavam em outro caso que também envolvia covas clandestinas.

A vala foi encontrada no terreno que fica entre duas casas abandonadas no município de El Salto. A polícia acredita que os corpos possam ser de vítimas de traficantes de drogas. O país vive o pico de uma guerra entre cartéis e milhares de pessoas estão desaparecendo.

Só este mês, outras dois “cemitérios clandestinos” foram descobertos, sendo um no município de Tlajomulco e outro em uma região próxima. No primeiro, 86 mortos, e no segundo foram encontrados 500 sacos, com os restos mortais de 48 pessoas.