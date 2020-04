Marcão do Povo: Jornalistas do SBT enviam carta de repúdio pedindo demissão à direção

Saiba porque o Amazonas está perdendo a guerra para o coronavírus

Marcão do Povo se tornou uma persona non grata no SBT. Jornalistas da emissora se reuniram para enviar uma carta de repúdio às declarações do apresentador, que sugeriu que as pessoas que estivessem com coronavírus fossem enviadas a um "campo de concentração".

Segundo o Uol, os colegas ainda acusam o apresentador de colocar a vida dos colegas em risco ao não seguir as recomendações de higiene recomendadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Ele teria ironizado as orientações de higiene determinadas pela direção de jornalismo e dito que só "responde a Silvio Santos e Deus".

Atualmente, Marcão está suspenso por 15 dias após a declaração. A carta pede que ele seja demitido após o período, uma vez que, segundo eles, deu declarações que não condizem com a história do SBT.

Ainda segundo o Uol, quase todos os jornalistas assinaram a carta, uma das exceções foi Dudu Camargo, colega dele no programa Primeiro Impacto.

Com a carta já nas mãos do diretor de Jornalismo da emissora, Silvio Santos será o responsável por definir se Marcão fica ou sai. Caso ele fique, os jornalistas pretendem tomar alguma atitude mais séria.

Leia a íntegra da carta divulgada pelo UOL:

"À direção do SBT Impossível nos calarmos. Ainda que em diversas outras ocasiões que envolveram a mesma pessoa tenhamos optado pelo silêncio, todos os valores de ética, ou mais, de decência humana foram violentados pelo apresentador do telejornal Primeiro Impacto, Marcos Paulo Ribeiro de Morais. Ao defender a criação de "campos de concentração" para pessoas infectadas pelo novo Coronavírus, o apresentador que se autointitula como Marcão do Povo, extrapola, no nosso entender, todo e qualquer limite.

Jornalistas que somos, por vocação acima de tudo, decidimos tornar público nosso repúdio à forma como o apresentador se referiu à maior crise de saúde do século. O que não nos causa ne nenhuma surpresa. O comportamento dele sempre foi o de não acatar orientações nem determinações dos jornalistas que dirigem o Primeiro Impacto e o próprio Departamento de Jornalismo do SBT. E isso sempre foi feito publicamente na redação. Muitos dos que assinam essa carta testemunharam o sr Marcão do Povo dizer, em alto e bom som, que só obedece o dono da emissora e que não presta contas a mais ninguém.

Nós, jornalistas do SBT, vivemos o maior desafio profissional que poderíamos sequer um dia imaginar. Talvez, o maior desafio pessoal. Estamos todos os dias nos expondo a todo tipo de risco para informar a população sobre a pandemia. Porque acreditamos na nossa função e nos princípios desta emissora. Essa, sim, do povo brasileiro.

Não é necessário descrevermos aqui a mais nova absurda declaração feita pelo apresentador. Os campos de concentração da Segunda Guerra Mundial estão entre as maiores vergonhas da humanidade. A necessidade de manter a população em casa é, segundo todas as autoridades de saúde do mundo, a única medida a ser tomada para diminuir o número de mortos. Um apresentador, que tem o privilégio de ser ouvido por todo País, não pode sugerir qualquer orientação contrária a seus telespectadores. É um desrespeito à vida dos que nos assistem e confiam na credibilidade desta emissora.

Hoje - e esse número será maior a cada dia -, morrem no Brasil, , em média, cento e quarenta pessoas vítimas da covid-19. O que significa dizer que, enquanto o sr. Marcos Paulo Ribeiro de Morais está no ar, ao vivo, para todo o Brasil, pelo menos 14 famílias perdem pais, avós, irmãos, maridos, esposas, filhos, amigos, enfim... Pessoas que, segundo o apresentador, deveriam estar em "campos de concentração". Mais do que envergonhar a todos nós, jornalistas, o sr. Marcos Paulo Ribeiro de Morais não está a altura de representar o nome e a história do SBT".