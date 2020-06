Filho de Flordelis, acusado de matar pastor, faz revelações sobre a mãe

'Inteligência' de Bolsonaro não funciona

Acusado de envolvimento na morte do pastor Anderson do Carmo, Lucas Cézar dos Santos, filho da deputada Flordelis, fez novas revelações mudando sua versão sobre o crime. A informação é do jornal O Globo.

Ainda segundo a reportagem, em depoimento o jovem acusa a mãe de ser responsável por escrever uma carta em que ele assumia a responsabilidade pela morte da vítima e também isentava o outro irmão, Flávio dos Santos, do assassinato.

“A carta veio pra mim na mão. Só copiei a carta. Foi minha mãe que mandou pra mim a carta da rua”, afirmou Lucas em depoimento.

Ao ser questionado sobre o motivo de ter assumido a responsabilidade o jovem disse que não aguentava mais ver o irmão ‘choramingando’ e também admitiu que Flávio o ajudaria quando ele fosse solto.