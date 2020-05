Flávio Migliaccio deixa carta de despedida: ’não deu mais’

O maior inimigo de Bolsonaro

O corpo do ator Flávio Migliaccio foi encontrado na manhã desta segunda (4) no sítio dele, no Rio de Janeiro. A Polícia Civil encontrou junto ao corpo uma carta de despedida assinada pelo ator.

“Me desculpem, mas não deu mais. A velhice neste país é o caos como tudo aqui, a humanidade não deu certo. Eu tive a impressão que foram 85 anos jogados fora num país como este. E com esse tipo de gente que acabei encontrando. Cuidem das crianças de hoje! Flávio”, diz a carta.

O Jornal Hoje teve acesso ao boletim de ocorrência registrado no 35º batalhão da Polícia Militar em que aponta que a causa da morte teria sido suicídio.