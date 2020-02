Em Manaus, polícia prende suspeitos e recupera 6 veículos roubados; Veja lista

Manaus/AM - Quatro carros e duas motos foram recuperadas nas últimas 24 horas pela Polícia Militar, em Manaus. Durante as ações, quatro pessoas foram presas nas zonas Norte e Leste da cidade, suspeitas por crimes como roubo e receptação.

Três homens, com idades entre 21 e 25 anos, foram presos após efetuarem roubo no bairro Coroado, zona leste da capital. Com o trio, foram encontrados um carro roubado modelo Fiat, uma televisão, além de um aparelho celular. Os materiais apreendidos e os suspeitos foram encaminhados ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.

Com restrição de roubo, foi localizado uma moto, modelo Honda, no Km 32 na rodovia AM-010. Na ocasião, um jovem de 24 anos foi preso.

Já na zona norte, no bairro Cidade de Deus, policiais da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) encontraram, abandonado, um carro Prisma. O automóvel foi encaminhado até a Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV) para o devido processo legal.

Veja a lista com os veículos localizados

1. Carro modelo Fiat, placa JHW-1C06

2. Carro modelo Prisma, cor prata, placa NOS-5584

3. Carro modelo Fiat Uno, cor cinza, placa CES-3018

4. Carro modelo Gol, cor prata, placa JXW-0860

5. Motocicleta modelo Honda, cor cinza, placa JXJ-5032

6. Motocicleta modelo Honda, cor preta, placa JXB-4282