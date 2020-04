Polícia prende quadrilha que iria abastecer boca de fumo em Manaus

Coronavírus já pode estar dentro de casa

Manaus AM – Três homens de identidades não reveladas foram presos na madrugada desta quarta-feira (8) suspeitos de tráfico de drogas. O caso aconteceu na rua Massaranduba, do bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus.

Segundo o sargento Guedes, da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), durante patrulhamento pelo bairro, foi avistado um carro modelo Voyage, em atitude suspeita. Os policiais realizaram sinais sonoros e pediram que os quatro ocupantes saíssem do veículo.

Ao serem revistados, um dos suspeitos conseguiu fugir; com outros dois foram encontrados algumas trouxinhas de droga. Eles confessaram que dentro do veículo havia mais produtos ilícitos. Na parte interna do carro estavam aproximadamente 2.300 trouxinhas, possivelmente de oxi.

Os três homens homens foram presos e as drogas foram apreendidas pelos sargentos Guedes e pelo sargento Alano, que conduziram os suspeitos para o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).