Detento do semiaberto é brutalmente assassinado por grupo misterioso na Colônia

Vazamento seletivo da “Operação Sangria”

Manaus/AM - Ítalo Ferreira Edwards, de 31 anos, foi morto na madrugada deste sábado (4), por ocupantes de um carro que trafegavam na rua Morada Cristã, do bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus.

Segundo informações, Ítalo, que estava que respondia processo criminal em regime semiaberto, estava em via pública quando ocupantes de um carro modelo Ford Fiesta de cor preta, desceram do veículo e começaram a efetuar disparos. Após perceberem que o Ítalo estava agonizando, entraram no carro e tomaram rumo ignorado.

A vítima foi levada com vida para o Serviço de Pronto Atendimento do Galiléia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML), e a Polícia Civil deve investigar o caso.