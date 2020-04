Homem perde controle do veículo e invade residência em Manaus

‘Leva esse corpo daqui, não é de minha mãe”. Manaus vive dia de vexame e espanto

Manaus/AM – Um homem perdeu o controle do veículo e acabou invadindo uma residência, nesta sexta-feira (24) no bairro Cidade Nova, zona Norte da capital. Apesar do susto, não houve feridos.

De acordo com informações da polícia, o condutor do carro modelo Palio, vinha pela rua 74 do núcleo 4, quando em uma curva que dá acesso a rua 56, o freio não funcionou. O veículo derrubou o portão da casa em cima do carro dos proprietários.

O caso foi encaminhado para o 6 Distrito Integrado de Polícia (DIP).