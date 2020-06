Cantora americana Carrie Underwood lança máscaras com suas iniciais e vira piada no Brasil

Sociedade precisa reagir à censura na internet

A cantora norte-americana Carrie Underwood lançou a sua própria linha de máscaras protetoras e acabou virando piada no Brasil por um motivo peculiar da língua portuguesa. Isso porque Carrie escolheu as suas iniciais para estampar as máscaras, formando "CU".

Nas redes sociais de brasileiros, a imagem das máscaras acabou viralizando e virando motivo de chacota. Mas tudo é por uma boa causa. Segundo o site onde as vendas são feitas, o lucro será revertido a uma instituição que cuida de artistas afetados pela pandemia.