Briga por R$ 2,50 causa morte entre carregadores de mercadoria em porto no Amazonas

Manaus/AM - Gelcivan Chagas da Silva, de 23 anos, foi preso suspeito de ter matado Elysson Moraes de Almeida, também de 23 anos. Eles eram colegas de profissão e o motivo da morte seria uma quantia de R$ 2.50. O caso aconteceu em Maués, no Amazonas.

O delegado Rafael Schmidit, responsável pela prisão, informou o suspeito foi preso em flagrante e que teria relatado que estava com a vítima no porto da cidade conhecido como “Porto da Língua da Princesa”. Na ocasião do crime, eles iniciaram uma discussão por causa de R$ 2,50, momento que Gelcivan desferiu um golpe de faca no pescoço de Elysson que veio a óbito no local.

“Populares detiveram o autor e acionaram as Polícias Civil e Militar, que, durante procedimentos no local, conduziram o suspeito para a delegacia do município, onde ele foi preso, por homicídio. Ao término dos procedimentos cabíveis na unidade policial, o jovem será levado para audiência de custodia na cidade, onde ficará à disposição da Justiça”, concluiu Schmidit.