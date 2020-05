Carregador da Manaus Moderna é morto com facada no peito

O impeachment do governador do Amazonas

Manaus/AM – O carregador identificado inicialmente como Mizael, 35, foi morto com uma facada no peito na noite deste domingo (10), na feira da Manaus Moderna. O suspeito do crime fugiu.

De acordo com informações preliminares, a vítima e o suspeito teriam tido um desentendimento mais cedo. Durante a discussão, o homem ameaçou voltar e matar o carregador.

Por volta de 19h, o suspeito retornou para a feira e atingiu a vítima com uma facada no peito. O Samu foi acionado, mas a vítima morreu no local.

O caso deverá ser investigado pela polícia.