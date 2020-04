Rafael Ilha participa de carreata a favor de Bolsonaro, pedindo fim da quarentena

O risco de nova pandemia, tão mortal quanto a do coronavírus

Rafael Ilha, vencedor de 'A Fazenda' no ano passado, foi fotografado na carreata contra o isolamento social em meio à pandemia do coronavírus, em São Paulo, na manhã do sábado (18).



Fotos: Leo Franco / Agnews

A manifestação, que apoia o presidente Jair Bolsonaro, é contra o governador de São Paulo, João Dória, que vem impondo medidas mais restritivas para frear o avanço do vírus e evitar o colapso dos hospitais com muita demanda de pessoas contaminadas. como por exemplo o fechamento do comércio até o dia 10 de maio, que pode ser prolongado. Entre os manifestantes havia também quem pedisse a volta do AI-5 e uma intervenção militar no governo.



Foto: Agnews

Em seu carrão estampando uma bandeira do Brasil, o ex-participante do grupo Polegar saiu acompanhado de duas mulheres usando camisa da CBF e adereços verde e amarelo. Em um certo momento, Rafael saiu pelo teto solar de seu veículo e registrou a movimentação.



Fotos: Leo Franco / Agnews