Ex de Felipe Araújo diz que foi humilhada por Luciana Gimenez e esculacha apresentadora

Caroline Marchezi, mãe do filho do cantor Felipe Araújo, participou do programa Superpopulações da RedeTV! e saiu de lá chorando após ser maltratada pela apresentadora Luciana Gimenez. Isso foi o que a psicóloga contou nas redes sociais ao falar sobre a entrevista.

Em certo momento da entrevista, Luciana comentou: “Vamos lembrar que você estava com ele há um mês e meio, então o cara teve que engolir o filho goela abaixo”.

Nas redes sociais, Caroline esculachou: “Goela abaixo? Não, Luciana. Eram dois adultos namorando. Cientes de todas as responsabilidades e riscos que corriam. Alguém já ouviu dizer que a mulher que engravidou recebeu o filho goela abaixo? Luciana, te asseguro que o pai do meu filho sabia o que estava fazendo. Como adulto que somos, nossa responsabilidade com nascimento do meu filho deveria ser igual. Queria dizer à produção do Superpop que nunca na minha vida imaginei ser convidada para um ambiente planejado para me humilhar, atacar e ferir. Essa é só uma de tudo que foi cortado. Alguém ouviu meu relato sobre violência doméstica Não, né. Só passou sobre a pensão. Pois é. Confesso que o deboche e a falta de consideração vinda de mulheres, me fere mais. Mas de qualquer forma, sugiro que o programa de ontem seja traduzido pro Mick Jagger”, disparou citando o pai do filho de Gimenez.

Ao ‘Notícias da TV’, a psicóloga contou o motivo de ter aceito o convite. “A produção do programa insistiu muito para eu ir. Aceitei porque achei que a apresentadora entenderia meu lado. Mas saí de lá arrasada. Não acreditei nas coisas que ela me disse. Justo ela, que já sofreu julgamentos pesados por ter engravidado do Mick Jagger enquanto ele ainda estava casado”, relatou.

Caroline ainda disse que logo que chegou para gravação, Luciana disse que gostava muito de Felipe. “A todo momento ela dizia: 'Não é possível'. Parecia que ela estava duvidando do que eu falava. Durante a entrevista relatei que a minha questão não era somente em relação à pensão. Expliquei que era sobre as ameaças que sofri, agressão psicológica, moral, tudo o que passei na gravidez e na maternidade. Ela me interrompeu nessa hora e falou assim: 'Só vou te lembrar que você só estava há um mês e meio com ele, então o cara teve que engolir o filho goela abaixo’”, lembrou.

Marchezi e Felipe brigam na justiça pela pensão do filho de 1 ano e 4 meses. O sertanejo queria pagar dois salários mínimos, mas a Justiça determinou que fosse sete, cerca de R$ 7 mil, mas desde o fim do ano passado ele entra com recurso para reduzir o valor.