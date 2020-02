Morre aos 40 apresentadora Caroline Flack, ex do príncipe Harry e de Harry Styles

Morreu neste sábado (15), a apresentadora britânica Caroline Flack, conhecida pelos programas o The X Factor e Love Island. Conforme informações iniciais divulgadas pelo Mirror, ela teria cometido suicídio.

Paralelamente à carreira de apresentadora bem sucedida no Reino Unido, Caroline tomou conta dos holofotes britânicos por ter namorado o príncipe Harry em 2009 e também o cantor Harry Styles, ex One Direction, quando ele ainda tinha 17 anos, e ela, 31.

Recentemente, ela havia enfrentado acusações formais de agredir o namorado, o ex-tenista Lewis Burton, tendo sido afastada do programa Love Island por conta disso. No tribunal, Caroline se declarou inocente e foi apoiada pelo próprio Burton durante o processo, mas foi proibida de chegar perto dele por decisão da Justiça.