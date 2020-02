Apresentadora Caroline Flack deixou carta de desabafo dias antes de morrer

A apresentadora Caroline Flack, de 40 anos, que foi encontrada morta em seu apartamento em Londres, no último sábado, escreveu um texto de desabafo dias antes de cometer suicídio, e o post foi divulgado por sua família nesta quarta-feira, pouco antes do início do inquérito para investigar a morte.

Na mensagem, Flack fala sobre o seu "mundo e futuro arruinados" após ela ter sido presa acusada de agredir o namorado. A apresentadora sempre negou a acusação, se declarando inocente, e o próprio namorado chegou a ficar ao seu lado perante a Justiça, mas não adiantou, e uma ordem de restrição contra ela foi emitida.

Conhecida no Reino Unido por apresentar os reality shows Love Island e The X Factor, Caroline Flack também dominou os holofotes no passado por ter namorado o príncipe Harry e o cantor Harry Styles, ex-integrante do One Direction. Recentemente, ela passou a enfrentar as consequências da acusação de agressão contra o namorado. Leia trechos da mensagem deixada por Flack:

"Em 12 de dezembro de 2019, fui presa por agredir o meu namorado".

"Em 24 horas, meu mundo e meu futuro foram arruinados e todas as paredes que eu levei tanto tempo para construir ao meu redor desmoronaram. De repente, estou em um tipo diferente de palco e todo mundo está assistindo isso acontecer. Eu sempre assumi a responsabilidade pelo que aconteceu naquela noite. Até mesmo naquela noite. Mas a verdade é que... Foi um acidente."

"Eu venho tendo um tipo de colapso emocional há muito tempo. Mas eu NÃO sou uma abusadora doméstica. Tivemos uma discussão e aconteceu um acidente. Um acidente. O sangue que alguém VENDEU a um jornal era MEU sangue, e isso foi algo muito triste e muito pessoal. A razão pela qual estou falando hoje é porque minha família não aguenta mais. Perdi meu emprego. Minha casa. Minha capacidade de falar. E a verdade foi tirada das minhas mãos e usada como entretenimento."