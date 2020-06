Record faz ‘dança das cadeiras’ e gera climão com chegada de Carolina Ferraz

CPI enxerga duto por onde escorre dinheiro da saúde no Amazonas

Carolina Ferraz foi contratada da Record para comandar o ‘Domingo Espetacular’ e a novidade tem causado um climão nos bastidores do jornalismo.

Isso porque a emissora teve que fazer uma ‘dança das cadeiras’ entre as jornalistas para acomodar a ex-global. Thalita Oliveira e Patrícia Costa foram retiradas do ‘Domingo Espetacular’ e transferidas para a edição de sábado do “Fala Brasil”. Enquanto Carla Cecato, que segundo amigos, gostaria de comandar o dominical, nem sequer foi cogitada para a função.

Após a demissão de Adriana Araújo, que já havia demostrado insatisfação com a emissora, outras jornalistas também resolveram deixar claro que estão descontentes causando climão na emissora.