No dia das mães, atriz Carolina Ferraz fala sobre acidente doméstico com a filha: 'vidro por todo corpo'

O impeachment do governador do Amazonas

A atriz Carolina Ferraz passou um sufoco a contou tudo neste domingo (10), no dia das mães. Ela desabafou no Instagram ao contar que sua filha Izabel, de apenas 5 anos, sofre um acidente doméstico. A pequena está bem e a atriz aproveitou agradeceu na rede social a equipe médica pelo atendimento.

“Ontem tomamos um susto. A porta de box do nosso banheiro caiu em cima da Izabel, simplesmente se espatifou em milhares de pedaços. Eu estava na porta do banheiro esperando para secá-la, minha sorte foi estar de pijama de braços e pernas compridas”, disse a atriz.

Para remover as partículas de vidro do corpo da filha, a atriz a colocou debaixo do chuveiro e usou condicionador pelo corpo da criança, para o vidro não cortar ainda mais a pele de Izabel. As duas foram ao hospital e em seguida, foram atendidas pela equipe médica que seguiu todas as recomendações de segurança, devido a pandemia do novo coronavírus.

Por fim, a atriz encerrou afirmando que a filha já está bem: “Hoje quero desejar um feliz dia das mães a todas as mães do mundo, em especial as mães de todos profissionais de saúde que seguem firmes na linha de frente na luta contra o Covid-19, eu e minha família agradecemos. Bebel está bem e já quer brincar, o susto passou!”.