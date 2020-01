Carolina Ferraz faz ensaio nu para celebrar a chegada dos 52 anos

Carolina Ferraz completa 52 anos neste sábado (25) e para iniciar as comemorações, a atriz ousou e fez um ensaio fotográfico totalmente nua.

As imagens foram captadas pelas lentes do fotógrafo Bob Wolfenson. Na publicação, Carolina Ferraz elogiou o trabalho do profissional e comentou sobre a chegada da nova idade.

"Quero falar sobre o tempo, sobre ter 52 anos e modestamente me prestar uma homenagem, um tanto exibicionista até, da mulher que o tempo me transformou. Celebrar, minha gente! A semana toda! Comemorar meus anos vividos com a consciência de que estou no apogeu da minha força física e mental. Sei que o tempo tem sido generoso comigo", escreveu a musa.