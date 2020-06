Carolina Ferraz é contratada pela Record e será apresentadora

CPI da Saúde não foi apenas ‘impedida’ de funcionar: o interesse público é que não prevaleceu

Carolina Ferraz será a nova apresentadora do Domingo Espetacular, da Record, segundo o site Notícias da TV. Ela assinou contrato com a emissora nesta sexta-feira (19).

Ainda segundo a reportagem, a atriz vai comandar o programa com Edu Ribeiro. Patrícia Costa deixa a atração para apresentar a edição da meia-noite do boletim Jornal da Record 24 horas. Já Thalita Oliveira vai comandar o Fala Brasil aos sábados.

Carolina Ferraz estava fora da TV desde 2017.