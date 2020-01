Carolina Dieckmann posta foto de quando tinha 13 anos e choca fãs: ‘Parou no tempo'

Carolina Dieckmann está na lista de atrizes que não mudam quase nada mesmo com o passar do tempo. A atriz publicou uma foto montagem de quando tinha 13 anos e, agora, com 40.

“Que maravilha o tempo”, escreveu ela na postagem. Os seguidores ficaram chocados que a loira mudou tão pouco. "O curioso caso de Carolina Dieckman”, comentou um fã. "Tá quase igual e o que mudou ficou melhor! Tô de cara”, disse outro.