Em vídeo, filho de Neymar dispara sobre o jogador: 'só fala merda'

Davi Lucca, filho de Neymar, ganhou a internet ao dar um sermão no pai durante uma partida de videogame que estava sendo gravada em vídeo, nesta quinta-feira (4). Ao ouvir o jogador soltando palavrões, o herdeiro, que é fruto do relacionamento com Carol Dantas, disparou: "Galera, meu pai tá gritando e esquece o que ele disse, o que ele fala, ele só fala merda”.

Pensa que ele parou por aí? “Tudo que é inapropriado, ele fala, mas ele é um adulto e fala o que quiser. E a maioria que ele fala é inapropriado para eu ouvir ou para pessoas menores de idade”, continuou o pequeno, de 8 anos.