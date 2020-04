Grupo Globo já tem mais de 90 funcionários com coronavírus

Despreparo permitiu avanço da Covid-19 no Amazonas

O Grupo Globo já registra 93 casos de funcionários com coronavírus até o momento. O mais recente caso é da jornalista Carol Barcellos.

De acordo com o colunista Flávio Ricco, são profissionais do departamento de jornalismo em São Paulo, Rio de Janeiro, do entretenimento, TV fechada, Globoplay e outros.

“Até o momento, tivemos 93 profissionais que testaram positivo. Destes, 11 já retornaram ao trabalho. Todos acompanhados de perto pela empresa para que tenham o melhor apoio e assistência”, informaram à coluna.