Descubra como seu corpo reage sem consumo de carne vermelha

A opção em deixar de comer carne vermelha vem ganhando cada vez mais espaço (ou diminuindo) nos pratos das pessoas, na hora de preparar uma refeição. Seja por adesão a uma dieta mais restritiva ou por questões de proteção aos animais.

Segundo o site UOL com base em um artigo publicado no Journal of General Internal Medicine, a carne vermelha é rica em calorias e ao reduzir o seu consumo é possível notar a diferença na balança. Pensando nisso, o site separou 4 coisas que podem acontecer no seu organismo ao cortar esse alimento das suas refeições.

Confira

1. Sensação de menos inchaço

O corpo digere a carne vermelha mais lentamente do que outros alimentos, e é por isso que pode sofrer de prisão de ventre, dor abdominal e gases.

2. Os seus níveis de colesterol podem descer

Corte a carne vermelha e reduza a quantidade de gorduras saturadas, que foram associadas a níveis mais altos de colesterol. Embora o colesterol alto possa estar ligado aos seus genes, cortar a carne vermelha ajudará bastante a reduzir os níveis do seu corpo.

3. Reduzir o risco de certos tipos de câncer

Dietas ricas em gordura saturada têm sido associadas ao aumento da inflamação no corpo, e a inflamação crônica tem sido associada ao desenvolvimento de câncer. Em 2015, a Organização Mundial da Saúde (OMS) classificou a carne vermelha como um possível agente cancerígeno, estando associado, em particular, a um risco aumentado de câncer do cólon.