Paolla Oliveira curte bloco de carnaval com fio dental à mostra em look ousado

A atriz Paolla Oliveira ‘deu play’ no Carnaval 2020, no Bloco da Favorita, que acontece neste sábado (15), em São Paulo.

Em um look super glamuroso e repleto de brilho, a musa fez bonito deixando parte do bumbum à mostra com fio dental e não faltaram fotos. Confira:

Foto: Reprodução/Instagram

Paolla é rainha de bateria da escola de samba carioca Grande Rio e com muito samba no pé, a loira adora curtir carnaval. Solteira desde o fim de 2019, ela estava no bloco acompanhada do coach de inteligência emocional Douglas Maluf, que também já a acompanhou em um ensaio e é apontado como novo affair da atriz.